Перед двобоєм Інтера та Борусії М у Лізі чемпіонів виникла курйозна ситуція.

У форварда менхенгладбахської Борусії Маркуса Тюрама виникли труднощі перед входом на міланський стадіон, гравець прямував на прес-конференцію перед поєдинком з Інтером.

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Місцеві стюарди не впізнали фарнцуза, щоб підтвердити свою персону, Маркусу довелось "гуглити" своє ім'я на смартфоні. Кілька фото та посилання на сторінку Вікіпедії переконали суворих італійських стюардів. Епізод зуміли зафіксувати папараці, фото одразу облетіли мережу.

Нагадаємо, Інтер, Борусія М та Реал є суперниками Шахтаря на груповому етапі ЛЧ.

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