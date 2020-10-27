Мюнхенцы вышли вперед в дебюте встречи, когда Горецка головой уверенно замкнул зрелищную передачу Павара.

Лига чемпионов: Бавария едва взяла Москву – Киммих спас действующего победителя от позора

Однако, трата собственных моментов вылезла Баварии боком на 70-й минуте, когда Антон Миранчук воспользовался пасом Зе Луиша и сравнял счет. Тем не менее, спортивная злость гостей позволила им вырвать победу: Йозуа Киммих оказался перед штрафной зоной москвичей на 79-й минуте и решился на дальний удар с лета – 1:2!

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