Тяжелая победа ребят Флика в видеообзоре матча Локомотив – Бавария
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария переиграла московский Локомотив (2:1) на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поеинку.
Мюнхенцы вышли вперед в дебюте встречи, когда Горецка головой уверенно замкнул зрелищную передачу Павара.
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Однако, трата собственных моментов вылезла Баварии боком на 70-й минуте, когда Антон Миранчук воспользовался пасом Зе Луиша и сравнял счет. Тем не менее, спортивная злость гостей позволила им вырвать победу: Йозуа Киммих оказался перед штрафной зоной москвичей на 79-й минуте и решился на дальний удар с лета – 1:2!
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