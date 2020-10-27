У рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія переграла московський Локомотив (2:1) на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєинку.

Мюнхенці вийшли вперед у дебюті зустрічі, коли Горецка головою впевнено замкнув видовищну передачу Павара.

Ліга чемпіонів: Баварія заледве взяла Москву – Кімміх врятував чинного переможця від ганьби

Проте, марнування власних моментів вилізло Баварії боком на 70-й хвилині, коли Антон Міранчук скористався пасом Зе Луїша та зрівняв рахунок. Однак, спортивна злість гостей дозволила їм вирвати перемогу: Йозуа Кімміх опинився перед карною зоною москвичів на 79-й і наважився на дальній удар з льоту – 1:2!

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