Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби получил хорошие новости из лазарета перед дуэлью со "сливочными".

Защитник Шахтера Виктор Корниенко возобновил занятия в общей группе, сообщает "Футбол NEWS".

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У 22-летнего защитника было небольшое воспаление боковой связки коленного сустава. Поэтому он не попал в заявку на поединок с Зарей (6:1).

К слову, в текущем сезоне Корниенко провел за Шахтер 8 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, уже сегодня, 19 октября, Шахтер на НСК Олимпийский в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать Реал. Начало встречи в 22:00.

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