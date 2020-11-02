Рональд Куман может получить серьезное усиление перед матчем с киевским Динамо в третьем туре группового этапа ЛЧ.

Как известно, вратарь Марк-Андре тер Штеген присоединился к тренировкам Барселоны 30 октября вместе с защитником Самюэлем Умтити.

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По информации Sport.es, восстановление кипера от операции на колене проходит быстрыми темпами. Издание отмечает, что звездный немец может вернуться к игре уже в матче с Динамо. К слову, при отсутствии тер Штегена ворота "блаугранас" защищал Нето.

Напомним, 4 ноября "сине-гранатовых" ожидает противостояние с Динамо в Лиге чемпионов. Начало в 22:00.

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