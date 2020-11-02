Барселона – Динамо: Луческу объявил заявку на матч Лиги чемпионов без 13 основных игроков, но с дебютантами
Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился с обоймой игроков, которые отправятся на поединок против Барселоны в ЛЧ.
Мирча Луческу может рассчитывать на 19 игроков в поединке 3-го тура ЛЧ с "блаугранас".
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Как сообщает официальный сайт Динамо, в списке нет аж 13 основных игроков киевлян. Из-за положительных тестов на COVID-19 не смогут помочь команде Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Бэлуцэ, Цитаишвили и Дуелунд. Также в лазарете команды находятся Бурда, Тымчик и Костевич.
Не сыграет в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации. Однако в Барселону капитан "бело-синих" отправится вместе с командой.
Зато дебютные вызовы в ЛЧ в своей карьере получили два голкипера – Валентин Моргун и Денис Игнатенко.
Напомним, Динамо уже в среду, 4 ноября сыграет с Барселоной. Начало в 22:00.
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