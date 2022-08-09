Защитник австрийцев Грегори Вютрих убежден, что в ответном матче 3-го тура Лиги чемпионов его команда возьмет верх над киевлянами и пройдет в следующий круг соревнований.

"Мы знаем, что нужно делать – у нас есть четкий план на игру. Мы будем играть на быстрый первый гол, не давая им пространства.

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Мы должны сыграть смелее. В первом матче нам тоже не хватало живости. Теперь все будет иначе", – цитирует Вютриха Der Standard.

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится уже сегодня, 9 августа, в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30. Первая игра завершилась победой украинцев со счётом 1:0.

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