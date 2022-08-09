Жеребьевку 3-го квалифай-раунда ЛЧ для Динамо изначально считали удачным. Штурм – команда без звезд, очень слабая в позиционном футболе и играющая исключительно от ошибок соперника. Австрийцев опасались из-за высокой интенсивности прессинга и единоборств, но у Динамо огромный опыт матчей против подобных оппонентов. Фаны ожидали довольно уверенную победу киевлян – и они ее получили.

Штурм – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Во встрече в Лодзи был лишь один отрезок, на котором подопечные Кристиана Ильцера имели преимущество. На протяжении 15 минут первого тайма штирийцам удалось затащить "бело-синих" в болото с кучей выносов и ничейных мячей, что вылилось сразу в три голевых момента. Впрочем, неожиданный гол Караваева разрушил надежды соперника на игру исключительно от контратак. Штурму нужно было идти в атаку и создавать что-то самим, а не ждать ошибки – однако при 58% средней точности пасов вперед все завершилось логичным фиаско.

Динамо победило минимально, но очень уверенно. Главной причиной успеха нашей команды стала лучшая работа с мячом – киевляне за одно владение исполняли 5,64 передач и выдали темп в 16,4 пасов в минуту, а точность составила 88,3%.

Что и говорить, когда у Бущана 100% точных передач (41 из 41), причем половина из них шла вперёд. Контроль мяча довели до 69%. К высоким статистическим показателям следует добавить ещё и позиционную работу с растягиванием прессинга австрийцев и игрой Шепелева в роли фальшивого вингера (Владимир занимался сохранением контроля над мячом).

Всё это позволило избежать попадания в "болото" с кучей единоборств. Штурм провёл 173 единоборства, хотя в среднем в начале сезона австрийцы исполняли аж 230 – это прямое следствие стерильных перекатов Динамо. Киевляне уверенно и быстро перепасовывались, оставляя соперника без мяча и избегая рискованных ситуаций. Даже если возникали потери в центре поля (а их было немало), динамовцы просто уходили в позиционную оборону, зная, что Штурм сам по себе не свяжет и три передачи.

Такие номера подопечные Мирчи Луческу не раз проводили в УПЛ с андердогами, которые только и ждали обрезки гранда. То же проворачивали с Зарей Скрипника, очень похожей на Штурм в тактическом плане. Динамо в Лодзи просто доказало преимущество в классе – в Граце же его необходимо подтвердить.

Что-либо менять в общей концепции не стоит – особенно с учетом последнего поединка штирийцев в чемпионате. Да, они расписали ничью с Ридом, но при этом у них выросли показатели интенсивности прессинга и темп игры. С другой стороны, при игре в большинстве на протяжении 30 минут подопечные Кристиана Ильцера умудрились не забить второй гол и пропустить на последних минутах.

Словом, Штурм стал лучше в физическом плане, однако так и не научился создавать моменты сам (при точности пасов вперед в 60% это не удивительно). Такой расклад заставляет Динамо еще внимательнее работать над избеганием единоборств и еще лучше распасовываться.

Вряд ли киевляне подведут. Больше интересует готовность "бело-синих" конвертировать своё преимущество в голевые моменты – в первой встрече ощущались проблемы в данном аспекте. Значительную роль в невысоком количестве острых моментов сыграло отсутствие Цыганкова, в результате которого просило качество игры в организации и завершении атак (а также изменились привычные задачи игроков).

Впрочем, проблема была всесторонней. У подопечных Мирчи Луческу было слишком много брака и они слишком хаотично работали в завершении. Отчасти это объясняется низким игровым тонусом. Тот же Дубинчак ошибался бы меньше, проведя хотя бы 10 матчей.

Так или иначе, не стоит ожидать простой встречи в Граце. Динамо гораздо сильнее, но успешность нашей команды будет зависеть от аккуратности при работе с мячом и спокойствия в позиционном наступлении. "Бело-синим" необходимо держать концентрацию, не влезая в качели на открытом пространстве. Как показал первый матч, это не так легко, однако никто и не обещал простых соперников в квалификации Лиги чемпионов.

Кадровая ситуация

Штурму, как и неделю назад, не помогут 22-летний центрбек Никлас Хейрхофер, 33-летний нападающий Якоб Янчер и 26-летний грузинский атакующий хав Отар Китаишвили. Особенно тяжело для австрийцев отсутствие Янчера, ведь в предыдущем сезоне его признали лучшим футболистом местной Бундеслиги.

У Динамо все по старинке. Супряга в лазарете, все остальные здоровы. В частности, и Виктор Цыганков – вингер полностью готов к игре. Очевидно, что он війдет в основе. Также можно ожидать продолжения довольно удачного эксперимента с Шепелевым в качестве фальшивого вингера.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Штурм: Зибенхандль – Газибегович, Вютрих, Боркович, Данте – Станкович – Хирлендер, Хорват, Прасс – Саркария, Хейлунд

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Поединок в Граце обещает быть труднее для Динамо. Австрийцы при родных трибунах будут лезть вперёд – возможно, не сразу, но чем дальше, тем более агрессивно и интенсивно они будут играть. Терять им уже будет нечего. Да и определенное преимущество в игровом тонусе у подопечных Кристиана Ильцера есть.

Тем не менее, Динамо должно справиться с давлением. У подопечных Мирчи Луческу есть колоссальный опыт подобных матчей, причем на самом высоком уровне. В тактическом же плане агрессия хозяев ничего не изменит – за неделю Штурм не научился создавать моменты в позиционных атаках, полностью полагаясь на ошибки соперников. Как показала встреча в Лодзи, динамовцы не настроены помогать штирийцам, а их темп игры с мячом заоблачен для команды Кристиана Ильцера.

Возможно, Штурм и забьёт один гол (в первом матче они вполне могли это сделать), однако Динамо точно не должно проиграть – а при наличии Цыганкова можно прогнозировать и победу киевлян. Именно на неё и поставим.

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