Оборонець австрійців Грегорі Вютріх переконаний, що у матчі-відповіді 3-го туру Ліги чемпіонів його команда візьме гору над киянами і пройде у наступне коло змагань.

"Ми знаємо, що треба робити – у нас є чіткий план на гру. Ми гратимемо на якомога швидший перший гол, не даючи їм простору.

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Ми маємо зіграти сміливіше. У першому матчі нам також не вистачало жвавості. Тепер все буде інакше", – цитує Вютріха Der Standard.

Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться вже сьогодні, 9 серпня, у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30. Перша гра завершилась перемогою українців з рахунком 1:0.

Штурм – Динамо: анонс матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів