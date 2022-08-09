"Если исходить из первого матча, то было видно, что Динамо – команда более мастеровая. Они имеют опыт выступлений в квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов. В течение четырех-пяти лет ребята играют вместе. Этот опыт сыграл роль в первой игре, благодаря чему удалось забить первый мяч. Да, начало оказалось тяжелым, Штурм имел хорошие моменты, но Динамо вовремя забило, ребята успокоились, взяли игру под контроль и остудили пыл австрийцев.

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У Штурма нет хорошего контроля мяча, они больше используют стандарты и контратаки, но этот высокий прессинг, возможно, был неожиданным и для самих динамовцев.

Динамо в течение многих лет показывает, что умеет терпеть и, когда нужно, играть без мяча. Вся команда очень хорошо обороняется. Это основные принципы Луческу – атака выигрывает матчи, оборона выигрывает чемпионаты. Также у Динамо неплохо выходит быстрый выход из обороны в атаку, но нужно поработать над завершением. Плюс у ребят хорошее понимание для позиционных атак.

Проблемная позиция Динамо уже четыре года – это забивной нападающий. Беседин – полезный игрок, он навязывает борьбу вверху и внизу, цепляется за мячи, создает препятствия, но результативность Артема очень низкая.

Голы будут, но не скажу, что много. Вряд ли будет 3:3 или 2:2. Поставлю на то, что Динамо точно не проиграет и выйдет в раунд плей-офф, где уже со знакомой Бенфикой будет решать – кто будет выступать в Лиге чемпионов", – сказал Хацкевич в комментарии FanDay.

Напомним, ответный матч между Штурмом и Динамо состоится уже сегодня, 9 августа, в Граце на UPC Арене. Начало встречи в 21:30.

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