Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился эмоциями от увиденного в матче группового этапа Лиги чемпионов между киевской и мюнхенской командами (1:2).

"Такой футбол, как Динамо показало с Баварией во втором тайме, хочется смотреть и смотреть!

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Уверенно, смело, амбициозно! Жаль только, что не забили Нойеру больше. Классная игра в фантастической атмосфере НСК Олимпийский! И заслуженные аплодисменты с благодарностью команде за страстный футбол", – написал Вацко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поражение Динамо и ничья Бенфики с Барселоной (0:0) лишили киевлян любых шансов на еврокубковую весну.

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