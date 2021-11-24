"В первом тайме было полное преимущество Баварии – в контроле мяча, в качества передач, ну и наконец – в забитых мячах, ведь мюнхенцы могли оформить и больше голов. На вторую половину встречи гости вышли расслабленными – подумали, что если счет 2:0 в их пользу, этого вполне хватит.

Динамо – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча

У мюнхенцев на этот поединок был очень слабый резерв. Эти футболисты допускали много брака, занимали неправильные позиции, и им, думаю, не светит в дальнейшем место в основе Баварии. К тому же удивил канадец Дэвис, часто не успевавший возвращаться назад, проваливая зону. В общем, мюнхенцы выглядели уставшими.

Насчет Динамо... Шкурин ничего не показал. Холостым был его выход. Но следует учитывать, что в первом тайме Бавария играла свободно, и "бело-синие" ничего не могли сделать. Единственный минус для гостей в первой половине матча – слишком часто через центр пытались пробиться. Сказалось, наверное, отсутствие по разным причинам сразу четыре основных хавбеков. Гармаш усилил игру и прекрасно почувствовал момент, когда состоялась голевая атака Динамо. Что касается Витиньо, то с мячом он неплохо работает, но еще слаб. Ему нужно обтереться в команде, и впоследствии может что-нибудь и получится.

В общем, Динамо понравилось. Киевляне на этот раз много и эффективно прессинговали, играли с большим желанием и могли сравнять счет. Плюс "физика" – Динамо после перерыва отлично выглядело и физически превзошло Баварию. Молодцы – продемонстрировали характер", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, Динамо на собственном поле уступило Баварии (1:2). Ничья Бенфики с Барселоной (0:0) лишила киевлян шансов на еврокубковую весну.

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