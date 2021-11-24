"Тепла ванна для Динамо": чому Гармаш блатніший від Леоненка і кому соромно навіть за таку поразку від Баварії
Гаряча реакція експертів на матч 5-го туру ЛЧ Динамо – Баварія (1:2).
Обережна радість від симпатичної гри Динамо на засніженому Олімпійському проти слабко мотивованої Баварії. Перший забитий гол команди Луческу у цьому груповому турнірі. І швидке прощання із надіями на євровесну – Бенфіка вистояла у Каталонії.
Останній тур ЛЧ стане для киян формальністю.
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Ігор Циганик оплакує втрату турнірних перспектив.
Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко – про позитив і провали.
Заступник головреда журналу Футбол Андрій Шахов теж переконаний щодо "найкращості".
А ось його бос Артем Франков знайшов влучніший термін: "Оптимістична трагедія".
Спортивний оглядач Данило Вереітін нагадує про тренерський нюх наддосвідченого Луческу.
Скаут Алекс Великих – не перший і не останній, хто в контексті результату цього матчу акцентує увагу на непризначеному пенальті імені Буяльського.
Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк називає головну обставину, завдяки якій перемога над Баварією стала б можливою.
Архіваріус Артур Валерко – про черговий ляпас для форвардів Динамо.
Олександр "Фоззі" Сидоренко побачив заочну дуель між історією і сьогоденням.
Коментатор і журналіст FootballHub Олександр Золотогорський продовжив тему.
Не обійшлося без жорсткої критики. Слово – експерту, агенту і менеджеру В'ячеславу Заховайлу.
Тим часом Twitter-акаунт букмекерської контори Parimatch саркастично відреагував на популярне від учорашнього вечора гасло "поразка, за яку не соромно".
Динамо ледь не створило подвиг у матчі ЛЧ проти Баварії – прекрасна гра, але виліт з єврокубків псує враження