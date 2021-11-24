Денис Гармаш – один у полі воїн / Фото ФК Динамо

Обережна радість від симпатичної гри Динамо на засніженому Олімпійському проти слабко мотивованої Баварії. Перший забитий гол команди Луческу у цьому груповому турнірі. І швидке прощання із надіями на євровесну – Бенфіка вистояла у Каталонії.

Останній тур ЛЧ стане для киян формальністю.

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Ігор Циганик оплакує втрату турнірних перспектив.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко – про позитив і провали.

Заступник головреда журналу Футбол Андрій Шахов теж переконаний щодо "найкращості".

А ось його бос Артем Франков знайшов влучніший термін: "Оптимістична трагедія".

Спортивний оглядач Данило Вереітін нагадує про тренерський нюх наддосвідченого Луческу.

Скаут Алекс Великих – не перший і не останній, хто в контексті результату цього матчу акцентує увагу на непризначеному пенальті імені Буяльського.

Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк називає головну обставину, завдяки якій перемога над Баварією стала б можливою.

Архіваріус Артур Валерко – про черговий ляпас для форвардів Динамо.

Олександр "Фоззі" Сидоренко побачив заочну дуель між історією і сьогоденням.

Коментатор і журналіст FootballHub Олександр Золотогорський продовжив тему.

Не обійшлося без жорсткої критики. Слово – експерту, агенту і менеджеру В'ячеславу Заховайлу.

Тим часом Twitter-акаунт букмекерської контори Parimatch саркастично відреагував на популярне від учорашнього вечора гасло "поразка, за яку не соромно".

Динамо ледь не створило подвиг у матчі ЛЧ проти Баварії – прекрасна гра, але виліт з єврокубків псує враження