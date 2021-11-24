Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився емоціями від побаченого у матчі групового етапу Ліги чемпіонів між київською та мюнхенською командами (1:2).

"Такий футбол, як Динамо показало з Баварією у другому таймі, хочеться дивитися і дивитися!

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Впевнено, сміливо, амбітно! Шкода тільки, що не забили Нойєру більше. Класна гра у фантастичній атмосфері НСК Олімпійський! І заслужені оплески з подякою команді за пристрасний футбол", – написав Вацко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поразка Динамо і нічия Бенфіки з Барселоною (0:0) позбавили киян будь-яких шансів на єврокубкову весну.

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