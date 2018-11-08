"Такие арбитры, как Кашшаи, остановились в своем развитии, но не думаю, что его накажут", – Ступар

Экс-рефери ФИФА Мирослав Ступар оценил работу главного арбитра матча Манчестер Сити – Шахтер Виктора Кашшаи.

"Кашшаи действительно ошибся. Здесь нечего говорить. Однако он допустил ошибку не потому, что ему нужно купить очки и у него улучшится зрение. С того ракурса, с которого он видел тот момент – он ничего не мог разглядеть даже при желании.

Венгр смотрел в спину Матвиенко и Стерлингу, который зацепился за газон и упал. Это было обычное падение, но не нарушение правил. Кашшаи не разобрался в этом моменте, потому что он не видел: там было нарушение правил или нет.

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Он увидел только падение, на которое отреагировал с такой уверенностью, будто стоял рядом. Апелляции игроков Шахтера вовсе не воспринимались.

Проблема в том, что такие арбитры, как Виктор Кашшаи, остановились в своем совершенствовании и развитии. Его выбор позиции был неправильным. Если бы венгр находился на диагонали, по которой движутся арбитры, то он должен был находиться в штрафной, чтобы видеть этот игровой эпизод в профиль. В таком случае он не зафиксировал бы нарушение, которого не было.

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Не думаю, что его накажут. Сейчас, когда в УЕФА нет Коллині, возможно, что-то изменилось в методике оценки арбитража. Посмотрим на будущие назначения арбитров. Если фамилии Кашшаи не будет на матчи Лиги Наций, значит его наказали. Однако я в этом очень сомневаюсь, ведь если это произойдет, то это повлияет на имидж арбитра", – цитирует Ступара footboom.