"Такі арбітри, як Кашшаї, зупинилися у своєму розвитку, але не думаю, що його покарають", – Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу головного арбітра матчу Манчестер Сіті – Шахтар Віктора Кашшаї.

"Кашшаї дійсно помилився. Тут нічого говорити. Проте він припустився помилки не тому, що йому потрібно купити окуляри і в нього покращиться зір. З того ракурсу, з якого він бачив той момент – він нічого не міг розгледіти при всьому бажанні.

Угорець дивився у спину Матвієнку і Стерлінгу, який зачепився за газон і впав. Це було звичайне падіння, але не порушення правил. Кашшаї не розібрався в цьому моменті, тому що він його не бачив: було там порушення правил, чи ні.

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Він побачив лише падіння, на яке зреагував з такою впевненістю, ніби стояв поруч. Апеляції гравців Шахтаря зовсім не сприймалися.

Проблема в тому, що такі арбітри, як Віктор Кашшаї, зупинилися у своєму вдосконаленні й розвитку. Його вибір позиції був неправильним. Якщо б угорець знаходився на діагоналі, по якій рухаються арбітри, то він повинен був знаходитися у штрафному майданчику, щоб бачити цей ігровий епізод у профіль. В такому випадку він не зафіксував би порушення, якого не було.

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Не думаю, що його покарають. Зараз, коли в УЕФА немає Колліни, можливо, щось змінилося в методиці оцінки арбітражу. Подивимось на майбутні призначення арбітрів. Якщо прізвища Кашшаї не буде на матчі Ліги Націй, значить його покарали. Проте я в цьому дуже сумніваюся, адже якщо це станеться, то це вплине на імідж арбітра", – цитує Ступара footboom.