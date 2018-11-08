Сюрреализм и позор для Лиги чемпионов: мировые СМИ шокированы абсурдным пенальти в матче Манчестер Сити – Шахтер

Скандальный пенальти имени Рахима Стерлинга стал едва ли не главной темой европейских СМИ после завершения матча Манчестер Сити – Шахтер (6:0).

Лига чемпионов больше не может обходиться без системы VAR, утверждают ведущие спортивные СМИ от Англии к Испании. Скандальный пенальти, назначенный венгерским арбитром Виктором Кашшаи в ворота Шахтера, является настоящим позором для самого престижного еврокубка, уверяют такие авторитерни издание как BBC, Marca или La Gazetta dello Sport.

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Абсурдность решения Кашшаи, который указал на "отметку" после смешного падения Рахима Стерлинга в штрафной, признает даже британская пресса. BBC, в частности, отмечает, что венгерский рефери назначил, возможно, самый нелепый пенальти в истории футбола. "Стерлинг стал первым игроком, который был сбит собственной ногой", – высмеивает BBC скандальный эпизод.

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Manchester Evening News также признает, что Кашшаи допустил позорную ошибку. Впрочем, журналист издания Лайам Корлесс считает оправданным поведение Стерлинга после назначения пенальти: "Рахим не был обязан кому-то что-то подсказывать, это – не его работа. Тем более, что на тот момент команда Гвардиолы еще ничего себе не гарантировала".

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Зато, журналисты Daily Mail считают, что Стерлинг мог бы дать пример настоящего спортивного профессионализма и фэйр-плей, если бы подсказал Кашшаи, что фола не было. Хотя, даже при таком развитии событий венгерский судья имел полное право не менять решения. Похожий инцидент произошел в далеком 1997 году, вспоминает издание, когда во время матча Ливерпуль – Арсенал Фаулер признался, что его не сбивали, но арбитр остался при своем мнении. "VAR понадобился бы в Лиге чемпионов уже в этом сезоне", – отмечает Daily Mail.

Авторитетная Marca называет пенальти в ворота Шахтера настоящим сюрреализмом и позором для Лиги чемпионов. "Кашшаи подарил Манчестер Сити абсурдный пенальти после падения Стерлинга. К счастью, нынешний сезон турнира – последний без системы VAR", – пишет мадридское издание.

Каталонский Mundo Deportivo утверждает, что Кашшаи допустил просто безумную ошибку, а УЕФА больше не имеет права медлить с введением VAR. "Пенальти в пользу Манчестер Сити – просто смехотворный. Этот эпизод сейчас обсуждает весь мир. Стерлинг мог бы подсказать рефери, что споткнулся о собственную ногу", – добавляет MD.

Не оставила без внимания скандальный пенальти и итальянская La Gazzetta dello Sport, которая называет решение Кашшаи "очень странным". Впрочем ведущее издание Апеннин считает, что этот эпизод ни был ключевым фактором в избиении "горняков" на стадионе Этихад: "Команда Гвардиолы одержала заслуженную победу несмотря на смешной пенальти".