"Кашшаи не исправить! Клоун!" или С украинскими арбитрами не все так плохо: реакция соцсетей на матч Ман Сити – Шахтер

Донецкий Шахтер потерпел еще одно унизительное поражение от Манчестер Сити в Лиге чемпионов. "Горняки" впервые под руководством Паулу Фонсеки проиграли с таким крупным счетом.

Шахтер был разгромлен Манчестер Сити на Этихад с рахунокм 0:6. Команда Паулу Фонсеки уступила чемпионам Англии по всем статьям, однако некоторые украинские эксперты отметили роль провального судейства Виктора Кашшаи в британском фиаско "горняков". Многие специалисты вспоминают Евро-2012, когда венгерский рефери перешел дорогу сборной Украины. Тогда, напомним, горе-арбитр не заметил, как мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот сборной Англии.

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"Фраза "Ну ты и Кашшаи!" теперь снова звучит оскорбительно", – смеется над позорным решением венгерского судьи комментатор каналов Футбол 1 / Футбол 2 Кирилл Круторогов.

Фраза «Ну ти й Кашаї!» тепер знову звучить образливо — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 листопада 2018 р.

"Может не все так плохо с украинскими арбитрами?", – иронизирует журналист программы ПРОФУТБОЛ и комментатор 2+2 Роман Бебех.

Може не все так погано з укр арбітрами? — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 листопада 2018 р.

"Дайте истории повториться, сказал тот же ассистент Кашшаи, который не засчитал гол Украины в ворота Англии на Евро-2012", – написал в Твиттере журналист Константин Андриюк.

Дайте історії повторитися, сказав той же асистент Кашшаї, який не зарахував гол України в ворота Англії на ЄВРО-2012 :) — Andriyak (@Andriyak) 7 листопада 2018 р.

Вспомнил о роковой ошибке венгерского рефери на Евро-2012 и ведущий программы ПРОФУТБОЛ Игорь Цыганик: "Кашшаи не исправить!!! Клоун!".

Кашаї не виправити!!! Клоун! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 листопада 2018 р.

Официальный аккаунт донецкого Шахтера в Твиттере также возмущается решением Кашшаи: "Что это было ?! Судья ставит пенальти за то, что Стерлинг ковырнул газон и упал".

ЧТО ЭТО БЫЛО?!



Судья ставит пенальти за то, что Стерлинг ковырнул газон и упал.#МанСитиШахтер — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 листопада 2018 р.

А вот главный редактор информационных проектов телеканала новостей 24 Анатолий Яворский потролив Стерлинга смешным мемом.

"Абсолютно естественная история. Рефери из топ чемпионатов несмотря на все свои ошибки судят более качественно, ведь после чемпионата Венгрии (Украины, Польши) работать на уровне ЛЧ это совсем другая история. Другие скорости, другое давление авторитетов, иное качество симуляций и хитрости. Поэтому все эти милорадомажичи всегда большой шанс в серьезной игре получить большие ошибки. Ну и конечно ЛЧ без WAR то жлобство. А вот Кашшаи глобально почти не виноват, прям как Рафик. Мало кто вспомнит, что 2012-го ошибка была не его, а помощников, и гол точно нельзя было засчитывать из-за офсайда. На этот раз увидеть симуляцию должен был лайнсмен, ведь позиция сзади инцидента быстрее дает представление фола, которого не было", – пошутил над судейством Кашшаи комментатор каналов Футбол 1 / Футбол 2 Роберто Моралес.

"Да, мы проиграли кучу подборов и множество единоборств, у нас не было большого количества владения мячом, зато были огромные разрывы между линиями... Но черт возьми, какого хрена судье нужно было ещё помогать МС? Ну какие там к чертям пенальти? В первом эпизоде просто 0 и Кашаи на палочке, во втором ещё можно посомневаться, но Степа явно играл в мяч.

Сразу вспоминается точка в ворота горняков в матче с Реалом в 2015 году, когда мяч попал в спину Срне. А ещё удаление Кучера на 3 минуте в игре с Баварией весной 2015 года. Тогда, кстати, немцев тренировал Гвардиола", – отметил роль суддейства в погроме Шахтера журналист Константин Дема.

Зато, футбольный аналитик Евгений Гресь делает акцент на классной игре Манчестер Сити: "Дело не в том, как эти космонавты атакуют. Посмотрите, как они обороняются".

"Но понятно, что Ман Сити и без помощи Кашшаи опять прошел катком. Только вот в плей-офф шейхов ждут Барселоны, Ювентусы и Ливерпули (если Ливерпули выйдут), – иронизирует над перспективами команды Гвардиолы журналист Роман Ляшенко.