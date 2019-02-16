"Так пропускать – это безумие", – Нойер предостерег Баварию от ошибок в матче с Ливерпулем

Капитан Баварии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем после победы над Аугсбургом (3:2).

"Этот матч был замечательным, но так пропускать – это безумие. Так делать нельзя. Мы хотели хорошо отзащищался и провести "сухой" матч, но, к сожалению, у нас не получилось. Нас дважды застали врасплох на флангах.

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Мы знаем, что Ливерпуль – атакующая команда, и у них будет больше голевых моментов. Нам нужно обороняться лучше, лучше окружать штрафную и действовать более организованно, особенно следует избегать поперечных передач", – цитирует Нойера Liverpool Echo.

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Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария состоится 19 февраля.