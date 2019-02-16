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"Так пропускати – це божевілля", – Нойєр застеріг Баварію від помилок в матчі з Ліверпулем

18:41 243 Читать на русском
"Так пропускати – це божевілля", – Нойєр застеріг Баварію від помилок в матчі з Ліверпулем
Мануель Нойєр / фото із соцмереж

Капітан Баварії Мануель Нойєр поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем після перемоги над Аугсбургом (3:2).

"Цей матч був чудовим, але так пропускати – це божевілля. Так робити не можна. Ми хотіли добре відзахищався і провести "сухий" матч, але, на жаль, у нас не вийшло. Нас двічі застали зненацька на флангах.

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Ми знаємо, що Ліверпуль –» атакувальна команда, і у них буде більше гольових моментів. Нам потрібно оборонятися краще, краще оточувати штрафну і діяти більш організовано, особливо варто уникати поперечних передач", – цитує Нойєра Liverpool Echo.

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Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого.

Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Ліга чемпіонів Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Аугсбург - Баварія Ліверпуль - Баварія
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