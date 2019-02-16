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Ливерпуль – Бавария: Коман сможет сыграть в матче

13:13 13 Читати українською
Ливерпуль – Бавария: Коман сможет сыграть в матче
Кингсли Коман / ФК Бавария

Атакующий хавбек Баварии Кингсли Коман сможет выйти на поле в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Травма Кингсли Комана, которую француз получил на последних минутах матча 22 тура чемпионата Германии Аугсбург – Бавария, оказалась несерьезной. 22-летний полузащитник восстановится к поединку Лиги чемпионов против Ливерпуля, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

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Ранее главный тренер Баварии Нико Ковач опасался, что травма Комана может оказаться серьезной, ведь вингер испытывает постоянные проблемы с лодыжкой.

Матч Ливерпуль – Бавария пройдет 19 февраля на Энфилде. Начало в 22:00. К слову, в этом матче Баварии из-за дисквалификации не поможет Томас Мюллер.

Лига чемпионов1/8 финалаЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
3
дн
:
7
час
:
44
мин
Бавария
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