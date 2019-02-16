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Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

08:31 56 Читати українською
Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча
Аугсбург – Бавария – видео голов и обзор матча / Фото ФК Бавария

В матче 22-го тура чемпионата Германии Аугсбург принимал Баварию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Германии 2018/19, 22 тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Горецка, 1 (автогол), Чи Дон Вон, 23 – Коман, 17, 45+3, Алаба, 53

Клопп міг очолити Баварію, – Хьонесс

Уже на 1-й минуте матча на Баварию ожидал холодный душ в виде автогола. Вскоре гости сравняли счет и до свистка на перерыв команды еще раз успели обменяться голами.

На правах фаворита поединка Бавария дожала соперника и одержала минимальную победу.

Таким образом мюнхенцы сократили отставание от дортмундской Боруссии до 2-х очков, у "шмелей" еще есть матч в запасе.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург
Матч окончен
2 : 3
Бавария
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Бавария Бавария Германия Аугсбург - Бавария Видеоновости Аугсбург Аугсбург
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