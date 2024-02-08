Бывший полузащитник Арсенала и Реала Месут Озил своеобразно воспринял новость о внедрении в футболе синей карточки.

В четверг, 8 февраля IFAB в качестве эксперимента утвердила внедрение в футболе синей карточки, которая будет временно удалять игроков с поля - на 10 минут. Подобный метод наказания будет применяться к тактическим фолам и неподобающему общению с представителями бригады арбитров.

В футболе внедрят синюю карточку – игрок будет удаляться на 10 минут

"Выходит, Атлетико теперь будет играть только с шестью игроками?", – подколол Озил вечного врага Реала. Месут намекнул на то, что игроки "матрасников" очень настойчивы в своих протестах в адрес судей.

На протяжении всей карьеры Месута Атлетико был одной из самых любимых его жертв. В 10 матчах против "кольчонерос" Озил забил 4 мяча и оформил 2 голевые передачи. Только в матчах с Баварией и Ньюкаслом немец набирал более высокие индивидуальные показатели.

Напомним, что немецкий полузащитник завершил карьеру в марте 2023 года.

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