"Я думаю, что в общем мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы хорошо держали мяч, выигрывали единоборства, доминировали на каждом участке поля, создавали опасные моменты.

Камбек против Трубина в видеообзоре матча Бенфика – Интер – 3:3

В конце концов, мы забили три гола. С уверенностью могу сказать – так эффективно мы еще не играли ни в одном матче этого сезона", – приводит слова Шмидта пресс-служба УЕФА

После пяти туров Интер набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. Бенфика с одним очком находится на четвертой строчке в таблице квартета.

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