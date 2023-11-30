"Я думаю, що загалом ми зіграли дуже добре, особливо в першому таймі. Ми добре тримали м'яч, вигравали єдиноборства, домінували на кожній ділянці поля, створювали небезпечні моменти.

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Зрештою, ми забили три голи. З упевненістю можу сказати – так ефективно ми ще не грали в жодному матчі цього сезону", – наводить слова Шмідта прес-служба УЄФА.

Після п'яти турів Інтер набрав 11 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці групи E. Бенфіка з одним очком перебуває на четвертій сходинці в таблиці квартету.

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