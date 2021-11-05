В четвертую еврокубковую неделю позиции Украины снова спасала Заря. Динамо на равных играло с Барселоной, Шахтер дал серьезный бой Реалу, но за хорошую игру в Лиге чемпионов дополнительных очков не насчитывают. Наши гранды ничего не принесли в таблицу коэффициентов УЕФА. А вот Заря в Лиге конференций повторно обыграла софийский ЦСКА и тем самым дала Украине 0,4 балла.

Мы остались на 11 месте и увеличили отрыв от преследователей. Слабое выступление Сербии (поражение Црвены Звезды и ничья Партизана) довело преимущество Украины над 12 строчкой до 2,025 балла. Правда, Бельгия и Швейцария снова приблизились. Большой минус в том, что бельгийцы могут протянуть в евровесну 3 команды.

Сократить отставание до топ-10, к сожалению, не удалось. Россия набрала сколько же, как и мы (Зенит проиграл, Локомотив и Спартак получили ничьи), поэтому разрыв в 0,682 балла сохранился. Шотландия даже нарастила гандикап перед Украиной, заработав 0,6 балла благодаря ничьей Рейнджерс и победе Селтика. Об Австрии уже можно не вспоминать – на этой неделе она набрала вдвое больше Украины.

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За эту неделю Украина имеет только 21-й результат среди конкурентов, а в сезонном рейтинге с 3,8 пункта опустилась на 24 место. Хуже всего в течение недели выступили Греция и Болгария, которые с двумя командами не заработали ни одного очка. Слабо показала себя Испания – 1 балл, а Нидерланды продолжают разрывать, преодолев отметку в 10 пунктов за сезон.

Динамо – Барселона: 5 украинцев на плюс – маловато, жестокий матч ЛЧ, почти без шансов на еврокубки, тень Месси

Реал – Шахтер: 3 человека обыгрывают не худшую команду и отдаляют ЛЧ – украинцы с овациями Мадрида, казус Де Дзерби