Последняя команда группы E стремилась взять реванш за минимальное поражение от гранда, которого никто не боится даже в нижней половине чемпионата Испании. Каталонцы не выиграли еще ни одного выездного матча этого сезона. Киевляне со своей стороны не забивали за весь первый круг в текущем розыгрыше Лиги чемионов. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Для обеих команд этот поединок становился своеобразным финалом. Ведь очередная неудача делала бы еврокубковые задачи практически невыполнимыми.

Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Уже на 3 минуте киевляне растерялись в своей штрафной. Серия рикошетов привела Депая на убийственную позицию – Забарный успел заблокировать расстрельный удар. Динамовцы на этот раз начинают агрессивнее атаковать. Смело подключается Караваев, вышедший на не совсем свою позицию левого защитника. Барса жестко прессингует, что вызывает некоторые проблемы у хозяев, но все далеко не столь безнадежно, как в первой игре. Бущан опасно, но классно сыграл на выходе – дальнюю штангу уже готовы были замыкать каталонцы.



Сирота сорвал контру гостей, румынский рефери пожалел, однако предупредил – такая лояльность лишь на первый раз. А вот Эрику Гарсии желтую выписал. Экс-защитник Манчестер Сити грубо принял Де Пену в центре поля. Хацеган нечаянно врезал Шапаренко. Николай немного пострадал на газоне, но с улыбкой принял извинения судьи. Гармаш блестяще зацепился за мяч и вырезал на Цыганкова. Виктор взял паузу и создал идеальный момент Шапаренко – по центру, до ворот метров 13, бей не хочу. Десятка киевлян долговато подрабатывал и думал, куда пробить, поэтому перехитрил сам себя.

После углового Де Пена пробивал безо всяких препятствий. Тер Штеген еле парировал ногами мощный удар издалека. Как же раскатали динамовцы! Цыганков протянул, Де Пена покатил еще вперед в разрез, Шапаренко снова с нескольких метров не попал. Стандарт на 32 минуте – почти инфаркт. Лангле попал в штангу, паника на добивании. Однако киевляне искусно подловили 3 соперников в офсайд. Где-то минут 10 Динамо вызывало дикую симпатию и даже вышло вперед по ударам (4:3 в общем, 1:0 в створ ворот).

Барса перехватывает инициативу, зарабатывает серию угловых. Гости не навешивают, а разыгрывают. Тактика Кумана с постоянными навесами работала как-то лучше для "блаугранас" и хуже для команды Луческу. Ну вот. Сыграли попроще, вытащили припавшие порохом конспекты предыдущего тренера и создали супермомент простым навесом с правого фланга. Нико переиграл Цыганкова на втором этаже, Кендзера успел вынести с ленточки. Приятно, что даже центрбек Сирота подключается к атакам. Больше ног впереди, тяжелее фавориту.

Какая ожесточенная рубка на поле! Концовка проходит с девизом "До конца!" Атака на атаку. Когда даже Цыганков так воодушевленно возвращается назад, на это любо-дорого смотреть. Фати вылетал в контру, но компенсированная минута уже давно завершилась. Ансу пусть свирепствует, сколько угодно. Достойный футбол от Динамо до перерыва. Равноценные моменты, агрессия в отборе и атаках, отсутствие того страха, который был на Камп Ноу и заставлял пасовать только назад.

Гармаш бьется, словно лев. Подленько борется против него Бускетс, даже Фати пытается спровоцировать Дениса, у которого уже есть желтая. Караваев тоже на уровне. Отборолся и отдал на Буяльского, уже лежа. Прострел из пределов вратарского заблокировали каталонцы. На подборе все тот же "Кара" – обводному удару совсем чуть-чуть не хватает точности. Барса уже забыла о своей ДНК. Банально грузят навесные мячи. Киевляне не без легкой паники, но в целом уверенно гасят эти попытки.

Фати красиво рисует пенальти? Хацеган указывает на точку, но итальянец Марко Ди Белло на VAR советует пересмотреть повторы. Ну так ведт. Ансу же ударил сам себя по ноге, Кендзера не фолил! Браво, судьи, разобрались. Мингеса простреливает на удачу, Шапаренко пытается дотянуться, но продливает максимально не туда, где нужно. Фати расстреливает с нескольких метров, напоминая Николаю, как реализовывать подобные моменты. Витиньо меняет Гармаша. Дембеле вместо Гави. Гарсия толкает Витиньо на границе штрафной, для арбитра это не фол. Сидорчук стреляет метров с 22, тер Штеген с проблемами парирует. Вербич и Тымчик заменили Де Пену и Кендзеру на 77-й.