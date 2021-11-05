У четвертий єврокубковий тиждень позиції України знову рятувала Зоря. Динамо на рівних грало з Барселоною, Шахтар дав серйозний бій Реалу, але за хорошу гру в Лізі чемпіонів додаткових очок не нараховують. Наші гранди не принесли нічого в таблицю коефіцієнтів УЄФА. А от Зоря в Лізі конференцій повторно переграла софійський ЦСКА і тим самим дала Україні 0,4 бала.

Ми залишилися на 11 місці та збільшили відрив від переслідувачів. Слабкий виступ Сербії (поразка Црвени Звезди та нічия Партизана) довів перевагу України над 12 сходинкою до 2,025 бала. Щоправда, Бельгія та Швейцарія знову наблизилися. Великий мінус у тому, що бельгійці можуть протягнути в євровесну аж 3 команди.

Скоротити відставання до топ-10, на жаль, не вдалося. Росія набрала скільки ж, як і ми (Зеніт програв, Локомотив і Спартак отримали нічиї), тому розрив у 0,682 бала зберігся. Шотландія навіть наростила гандикап перед Україною, заробивши 0,6 бала завдяки нічиїй Рейнджерс і перемозі Селтіка. Про Австрію вже можна не згадувати – цього тижня вона набрала вдвічі більше за Україну.

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За цей тиждень Україна має тільки 21-й доробок серед конкурентів, а в сезонному рейтингу з 3,8 пункту опустилася на 24 місце. Найжахливіше протягом тижня виступили Греція та Болгарія, які з двома командами не заробили жодного очка. Слабко показала себе Іспанія – 1 бал, а Нідерланди продовжують розривати, подолавши позначку в 10 пунктів за сезон.

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