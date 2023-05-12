Выступления на евроарене продолжают представители 6 ассоциаций, включая Швейцарию. Так, Базель оформил победный камбек против Фиорентины (2:1) уже в добавленное арбитром время и стал первой швейцарской командой, начиная с сезона 1977/1978, одержавшей победу в полуфинальном поединке евротурнира.

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Благодаря победе Швейцария взяла максимум возможных баллов на этой неделе – 0.5 (2 очка за победу делим на 4 представителя страны в еврокубках с начала сезона). Это значит, что теперь ее преимущество над Украиной в таблице выросло до 2.175 баллов. Наша ассоциация остается 14-й, а у Швейцарии еще есть шансы обойти минимум Турцию.

Напомним, что эта таблица определяет распределение мест в еврокубках сезона 2024/25. Благодаря попаданию в топ-15, Украина сохранила 5 команд в еврокубках, в том числе 2 в Лиге чемпионов. Триумфатор УПЛ следующей кампании будет стартовать в плей-офф чемпионской квалификации ЛЧ.

На вершине таблицы коэффициентов пока без изменений, хотя неплохие шансы попасть в тройку лучших к концу текущего сезона есть у Италии, у которой осталось 5 из 7 представителей.

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