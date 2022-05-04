Со следующего еврокубкового сезона Украина не имела бы прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов, поскольку опустилась на 12 место в таблице коэффициентов УЕФА. Однако обстоятельства сложились по-другому.

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Мы бы, конечно, предпочли, чтобы победитель УПЛ лучше пробивался в группу ЛЧ через сито квалификации, чем платить такую ​​цену за этот "подарок". Дело в том, что УЕФА продолжил дисквалификацию команд из России на следующий сезон. Следовательно, изменилась схема квалификации в еврокубки.

После вылета Вильяреала в Лиге чемпионов остались исключительно команды, уже гарантировавшие себе групповой этап на следующий сезон через свои национальные чемпионаты. Поэтому освободившаяся после дисквалификации России путевка досталась Украине. Это значит, что Шахтер официально получил право сыграть в группе Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Пока трудно спрогнозировать, смогут ли "горняки" воспользоваться такой возможностью. Всем очевидно, что ситуация с нашим футболом напрямую зависит от того, как быстро украинские воины очистят Родину от путинских захватчиков.

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