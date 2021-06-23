"Тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас. Мы находимся в режиме ожидания. Шанс определить свою судьбу самым мы упустили. В общем непросто это переживать.

Макаренко – о "разносе" после фиаско с Австрией: Остается сидеть на нервах и следить за результатами других групп

О том, что мы с Макаренко еще не сыграли ни минуты на Евро... Мы сейчас в качестве таких игроков, которые должны в любой момент быть готовыми помочь команде, выйти на поле. Выполняем ту же работу, что и вся команда.

Тренировочный процесс после матча с Австрией не изменился, поскольку прошел всего один день. Все игроки выполнили на сборе всю запланированную работу, поэтому должны чувствовать себя хорошо. В конце концов, так и есть, все чувствуют себя нормально", – цитирует Довбика официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины в решающем матче группы С уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира. Отныне судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд.

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