Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе улучшил свои показатели после победы над Барселоной в 1/4 Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Француз оформил дубль в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов в ворота “кулес”. Это позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

"Гол Барсы был очень несправедливым": Луис Энрике – о разгроме бывшего клуба, удаление Араухо и шансы ПСЖ выиграть ЛЧ

Сейчас у 25-летнего игрока 48 голов в Лиге чемпионов. Чтобы достичь такой отметки, Мбаппе понадобилось 71 матч в Лиге чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который в ЛЧ оформил 140 голов.

Напомним, что ПСЖ обыграл Барселону в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:6. В полуфинале парижане сыграют с Боруссией Д.

ПСЖ разгромил Барселону – удаление Араухо, неоднозначная замена Хави и бенефис Дембеле вывели Париж в полуфинал ЛЧ