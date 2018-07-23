Суркис: Задача – попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого киевляне сыграют против чешской Славии.

"Я не склонен делить команды на слабые или сильные. Все выясняется на футбольном поле. Конечно, не хотелось бы, чтобы на этом этапе нам выпал Фенербахче, потому что это более опытная команда и лучше укомплектована, чем два других соперника.

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Мы должны учитывать, что мы только входим в сезон, должны быстрее набирать кондиции. Мы ставим задачу – попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Задача стоит однозначно. Ребята это знают, все этого хотят.

Я с главным тренером еще не говорил после жеребьевки. Но мы обязательно сегодня переговорим. Мы постоянно на связи, каждый день общаемся, я в курсе всего, что происходит в команде. Если не активно, то точечно работаем на рынке, ищем нападающего. Если нам попадется какой-то еще фланговый игрок – мы тоже обратим внимание.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Желательно, чтобы футболисты, которых мы подписываем, скорее влились в состав, заиграли и помогли команде добиться как текущих, так и глобальных задач, таких как борьба за чемпионство, Кубок Украины, Суперкубок. Первый трофей мы уже выиграли. Задача – брать первые места на всех фронтах, всегда быть первыми", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.