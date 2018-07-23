Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Испания — 14:31 106
-
Реал представляет Лунина: онлайн-трансляция
-
Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 13:19 453
-
Голкипер Альмагро Факундо Эспиндола был зарезан на улице другим футболистомМир — 10:23 603
-
Жеребьевка Лиги чемпионов – сегодня Динамо узнает соперника в 3-м раунде квалификацииЛига чемпионов — 08:10 1282
-
Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19Сборная Украины — 22 июль 1252
Все новости