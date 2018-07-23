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Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

13:16 592 Читати українською
Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Стали известны пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Селтик / Русенборг – АЕК

Црвена Звезда / Судува – Легия / Спартак Трнава

Зальцбург – Шкендия / Шериф

Кукеси / Карабах – БАТЭ / ХИК

Астана / Митьюлланд – Динамо Загреб / Хапоэль Беэр-Шева

Клуж / Мальме – Лудогорец / Видеотон

Путь лиг

Стандард – Аякс / Штурм

Бенфика – Фенербахче

Славия – Динамо Киев

ПАОК / Базель – Спартак Москва

Все матчи 3-го отборочного раунда состоятся 7-8 и 14-15 августа.

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