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Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

13:19 455 Читати українською
Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо узнало соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Динамо на этом этапе турнира будет противостоять Славии. Первую игру против чехов команда Хацкевича проведет дома.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Отметим, что перед жеребьевкой "бело-синие" попали в число сеяных команд.

Первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 7/8 августа, а повторные встречи – 14 августа.

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