Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Испания — 14:31 107
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Реал представляет Лунина: онлайн-трансляция
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Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовЛига чемпионов — 13:16 594
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Голкипер Альмагро Факундо Эспиндола был зарезан на улице другим футболистомМир — 10:23 603
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Жеребьевка Лиги чемпионов – сегодня Динамо узнает соперника в 3-м раунде квалификацииЛига чемпионов — 08:10 1282
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Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19Сборная Украины — 22 июль 1253
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