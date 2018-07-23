Суркіс: Завдання – потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого кияни зіграють проти чеської Славії.

"Я не схильний ділити команди на слабкі або сильні. Все з'ясовується на футбольному полі. Звісно, не хотілося би, щоб на цьому етапі нам випав Фенербахче, тому що це більш досвідчена команда і краще укомплектована, ніж два інших суперники.

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Ми повинні враховувати, що ми тільки входимо в сезон, повинні швидше набирати кондиції. Ми ставимо завдання – потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Завдання стоїть однозначне. Хлопці це знають, всі цього хочуть.

Я з головним тренером ще не говорив після жеребкування. Але ми обов'язково сьогодні переговоримо. Ми постійно на зв'язку, кожного дня спілкуємось, я в курсі всього, що відбувається в команді. Якщо не активно, то точково працюємо на ринку, шукаємо нападника. Якщо нам попадеться якийсь ще фланговий гравець – ми теж звернемо увагу.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Бажано, щоб футболісти, яких ми підписуємо, швидше влилися до складу, заграли і допомогли команді добитися як поточних, так і глобальних завдань, таких як боротьба за чемпіонство, Кубок України, Суперкубок. Перший трофей ми вже виграли. Завдання – здобувати перші місця на всіх фронтах, завжди бути першими", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.