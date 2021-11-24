"Считаю, что мы выглядели достойно. Критиковать команду не за что, кроме результата. Но есть определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Если такие пенальти не давать как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать. Отбили пол голеностопа Буяльскому В принципе играли хорошо, достойно выглядели, нет только результата. В футболе хорошая игра забывается, а результат остается в статистике.

Динамо – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это бесценный опыт для нашей команды. Если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в ЛЧ, то уже не будем выглядеть мальчиками для битья.

Я внимательно посмотрел повтор и не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть момент с возможным пенальти. Игра Динамо? Мы физически очень хорошо готовы. И тактически Мистер подготовил – были изучены сильные и слабые стороны Баварии. Мы создали столько, сколько за всю Лигу чемпионов до этого – за эту и прошлую. Сегодня игрой доволен, надеюсь, что придут победы.

"Золотой мяч" для Левандовски? Думаю, это один из самых сильных игроков в мире сегодня. Он показывает выдающуюся игру. Выиграло бы Динамо, если бы имело Роберта в составе? 100%", – заявил Суркис в комментарии Бомбардир.

Динамо чуть не совершило подвиг в матче ЛЧ против Баварии – прекрасный второй тайм мог перевернуть все