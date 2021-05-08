Суркис признался, за какой европейский клуб болеет
08:27 - Читати українською
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что вдохновило его "топить" за итальянского гранда.
"С того момента, когда Андрей Шевченко перешел в Милан, так сложилось, что я болею за эту команду.
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Когда они играют, то часто ловлю себя на мысли, что как и раньше за них переживаю", – рассказал Суркис в комментарии Youtube-каналу BurBuzz.
Напомним, Шевченко был куплен Миланом у Динамо в мае 1999 года 25 млн долларов.
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