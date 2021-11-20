"Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ-чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией…

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Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене. Мы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что Бавария – это сегодня топ-клуб, и команда показывает фантастический футбол.

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Считаю, что для продолжения борьбы в еврокубках этот тур в Лиге чемпионов будет ключевым. Естественно, многое будет зависеть от того, как сыграют Барселона с Бенфикой. Но если мы зацепимся за очки, и Бенфика не выиграет, то мы можем на их поле побороться. Мы могли в первом матче с Бенфикой как выиграть, так и проиграть. Хотелось бы увидеть хороший, качественный футбол. Чтобы не было боязни и авантюры в обороне", – цитирует Суркиса официальный сай Динамо.

Напомним, поединок с Баварией состоится во вторник, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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