"Неправильно, якщо ми шукатимемо виправдання – проти нас найсильніший клуб тощо. Потрібно виходити на поле, боротися та доводити. Адже футболісти дивляться на Захід. Саме у таких матчах вони мають доводити, що вони гідні грати у топ-чемпіонатах. Збірна ж зіграла гідно з Францією, Іспанією...

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Потрібно виходити та грати, нікого не боятися. І не робити дитячих помилок, таких, яких ми припустилися в Мюнхені. Ми можемо програти, але дивлячись як – віддаючись грі, борючись до останнього. Ми маємо якісь примарні шанси зачепитися за євровесну. Хотілося б набрати більше очок, забити м'ячі у єврокубках. Дуже цього хотілося б. Хоча я особисто розумію, що Баварія – це сьогодні топ-клуб і команда показує фантастичний футбол.

Вважаю, що для продовження боротьби в єврокубках цей тур у Лізі чемпіонів буде ключовим. Звичайно, багато залежатиме від того, як зіграють Барселона з Бенфікою. Але якщо ми зачепимося за очки, і Бенфіка не виграє, то ми можемо на їхньому полі поборотися. Ми могли у першому матчі з Бенфікою як виграти, так і програти. Хотілося б побачити хороший, якісний футбол. Щоб не було остраху та авантюри в обороні", – цитує Суркіса офіційний сай Динамо.

Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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