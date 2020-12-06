"Поехать в какой-то топ-клуб – моя мечта. Там поиграть, выиграть внутренний чемпионат и Лигу чемпионов. В какую страну хотел бы поехать? Италия или Испания", – сказал Супряга в эфире программы "Великий футбол".

Луческу требует у Динамо подписать Маркао

По информации СМИ, летом к 20-летнему нападающему провляла интерес итальянская Болонья.

Действующий контракт Владислава с Динамо рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Супряга провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Мариуполь – Динамо: Киев ждет Реброва с тревогой – удалений мало, лучший бомбардир УПЛ, намеки Луческу 4 игрокам