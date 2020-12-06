Супряга рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру – форвард Динамо мечтает о кубке Лиги чемпионов
23:24 - Читати українською
Нападающий киевского клуба Владислав Супряга поделился своими амбициозными планами.
"Поехать в какой-то топ-клуб – моя мечта. Там поиграть, выиграть внутренний чемпионат и Лигу чемпионов. В какую страну хотел бы поехать? Италия или Испания", – сказал Супряга в эфире программы "Великий футбол".
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По информации СМИ, летом к 20-летнему нападающему провляла интерес итальянская Болонья.
Действующий контракт Владислава с Динамо рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Супряга провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.
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