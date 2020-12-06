Супряга розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єру – форвард Динамо мріє про кубок Ліги чемпіонів
23:24 - Читать на русском
Нападник київського клубу Владислав Супряга поділився своїми амбітними планами.
"Поїхати в якийсь топ-клуб – моя мрія. Там пограти, виграти внутрішній чемпіонат і Лігу чемпіонів. В яку країну хотів би поїхати? Італія або Іспанія", – сказав Супряга в ефірі програми "Великий футбол".
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За інформацією ЗМІ, влітку до 20-річного нападника провляла інтерес італійська Болонья.
Чинний контракт Владислава з Динамо розрахований до літа 2025 року. У нинішньому сезоні чемпіонату України Супряга провів 10 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
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