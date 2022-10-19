Организаторы Европейской Суперлиги сделали еще один шаг на пути к реализации проекта.

Генеральный директор компании A22 Sports Management Бернд Райхарт будет отвечать за развитие Суперлиги и станет гендиректором проекта. 48-летний функционер ранее работал в компании RTL Deutschland Group, а теперь будет продвигать в Европе скандальную Суперлигу.

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"Первой целью будет начало активного и расширенного диалога с широкой группой заинтересованных сторон в футболе – клубы, игроки, тренеры, болельщики, средства массовой информации и политики. Цель состоит в том, чтобы способствовать развитию устойчивой спортивной модели для европейских клубных соревнований, отражающих взаимные и долгосрочные интересы болельщиков и широкого футбольного сообщества.

Текущая ситуация в европейском футболе характеризуется рядом вызовов, которые невозможно решить самостоятельно. Президенты Реала, Барселоны и Ювентуса недавно изложили свои взгляды на эти проблемы. Я верю, что они задают правильные вопросы, и я лично готов прислушаться к разным голосам, чтобы европейское футбольное сообщество могло вместе найти правильные ответы.

Игра, которую мы все любим, выиграет от честного и открытого диалога ради светлого будущего путем серьезных реформ", – говорится в заявлении, текст которого приводит Marca.

Напомним, 18 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 суток. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем.

Дело дошло до суда – три сторонника Суперлиги (Барселона, Реал и Ювентус) ждут решения Европейского суда в Люксембурге, которое будет объявлено в 2023 году. Учреждение должно решить, останется ли УЕФА единственным организатором соревнований, или клубам все же разрешат создавать другие турниры самостоятельно.

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