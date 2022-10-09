Европейская Суперлига ищет варианты развития проекта после неудачной попытки в апреле 2021 года. Жоан Лапорта рассказал о планах.

"УЕФА дает больше власти клубам-государствам. Вот почему мы поддерживаем Суперлигу, она сделает конкуренцию более прозрачной, поскольку будет основана на меритократии. Проект будет уважать национальные лиги.

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Мы будем конкурировать с теми ресурсами, которые у нас есть. Мы, клубы, будем сами управлять своей судьбой. В Суперлиге нет богачей, это неправильное утверждение. Турнир придерживается принципа солидарности и меритократии. И будет искать решения для всех клубов", – цитирует Лапорту Marca .

Реал, Барселона и Ювентус, оставшиеся в Европейской Суперлиге, планируют в следующие месяцы пообщаться с другими командами. После этого они хотят отказаться от системы с постоянными членами и определить новый формат. Клубы должны стать акционерами лиги, утверждает The Telegraph .

Сейчас три сторонника Суперлиги ожидают решения Европейского суда в Люксембурге. Учреждение должно решить: УЕФА останется единственным организатором соревнований или клубам все же разрешат создавать турниры самостоятельно.

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