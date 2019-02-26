Камбэк века, изменивший мир за три минуты, или Как Сульшер стал легендой при жизни

Пока неизвестно, как сложится тренерская карьера "Убийцы с лицом ребенка" в дождливом Манчестере, но при любом исходе его культовости ничего не угрожает. Раз и навсегда Сульшер вошел в зал славы МЮ в мае 1999-го.
Финал Лиги чемпионов – в соперниках грозная Бавария Оттмара Хитцфельда, а игра складывается не в пользу "красных дьяволов". Норвежский форвард традиционно для себя выходит со скамейки запасных на 81-й минуте, когда Юнайтед проигрывает 0:1.
Он сразу оживляет игру вместе с Шерингемом, но Кан в воротах мюнхенцев действует надежно. Арбитр добавляет 3 минуты – шансов практически нет. Но вдруг после подачи углового и неудачного удара Гиггза Шерингем сравнивает счет, а на 90+3-й минуте свое имя в историю навсегда вписывает Уле Гуннар Сульшер...