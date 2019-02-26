Камбэк века, изменивший мир за три минуты, или Как Сульшер стал легендой при жизни

Наставнику английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннару Сульшеру сегодня исполняется 46. "Футбол 24" вспоминает, как норвежец стал культовой фигурой на Олд Траффорд.

Сульшер продолжает устанавливать рекорды в статусе тренера команды английской Премьер-лиги, а его экс-одноклубник Гари Невилл уже угрожает бунтом болельщиков, если норвежца не оставят в должности.

"Я забив 14 голів в одному матчі". Уле Гуннар Сульшер – про вірність МЮ, фінал-99 і перемогу над чемпіонами світу

Пока неизвестно, как сложится тренерская карьера "Убийцы с лицом ребенка" в дождливом Манчестере, но при любом исходе его культовости ничего не угрожает. Раз и навсегда Сульшер вошел в зал славы МЮ в мае 1999-го.

Финал Лиги чемпионов – в соперниках грозная Бавария Оттмара Хитцфельда, а игра складывается не в пользу "красных дьяволов". Норвежский форвард традиционно для себя выходит со скамейки запасных на 81-й минуте, когда Юнайтед проигрывает 0:1.

Он сразу оживляет игру вместе с Шерингемом, но Кан в воротах мюнхенцев действует надежно. Арбитр добавляет 3 минуты – шансов практически нет. Но вдруг после подачи углового и неудачного удара Гиггза Шерингем сравнивает счет, а на 90+3-й минуте свое имя в историю навсегда вписывает Уле Гуннар Сульшер...