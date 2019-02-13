Сульшер: ПСЖ вернул Манчестер Юнайтед в реальный мир

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"ПСЖ поймал ритм после первого гола и контролировал игру. Было заметно, что мы долго не играли на таком уровне. Придется учиться. Это был опыт, который может повлиять по-разному. Но это не будет определяющим фактором для всего сезона.

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Травмы? Нельзя сказать, что это причина поражения. У нас есть игроки высокого уровня, они вышли на замену. Но Лингард и Марсьяль – важные исполнители. Будем надеяться, что травмы несерьезные. Мышечные повреждения, нужно подождать несколько дней.

Удалеие Погба? Поль пытался поставить корпус, а Дани Алвес оказался достаточно умным, чтобы просунуть вперед ногу. Поль хотел прикрыть мяч, ему не повезло.

Горы созданы для того, чтобы их покорять. Нельзя сдаться и сказать, что все кончено. Мы поедем в Париж, сыграем в свой футбол и будем лучше, чем сегодня. Сегодняшний матч – проверка на прочность.

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Можно было бы сказать, что в последнее время у нас было мало игр на таком уровне. Впереди еще очень много работы. Но нельзя говорить, что все уже закончено. Мы будем стараться улучшить свою игру, но сегодня у нас было возвращение в реальный мир", – сказал Сульшер в эфире BT Sport.