Сульшер: ПСЖ повернув Манчестер Юнайтед в реальний світ

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував результат першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

"ПСЖ упіймав ритм після першого гола і контролював гру. Було помітно, що ми довго не грали на такому рівні. Доведеться вчитися. Це був досвід, який може вплинути по-різному. Але це не буде визначальним фактором для всього сезону.

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Травми? Не можна сказати, що це причина поразки. У нас є гравці високого рівня, вони вийшли на заміну. Але Лінгард і Марсьяль – важливі виконавці. Будемо сподіватися, що травми несерйозні. М'язові пошкодження, потрібно почекати кілька днів.

Вилучення Погба? Поль намагався поставити корпус, а Дані Алвес виявився досить розумним, щоб просунути вперед ногу. Поль просто хотів прикрити м'яч, йому не пощастило.

Гори створені для того, щоб їх підкоряти. Не можна здатися і сказати, що все скінчено. Ми поїдемо до Парижа, зіграємо в свій футбол і будемо кращими, ніж сьогодні. Сьогоднішній матч – перевірка на міцність.

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Можна було б сказати, що останнім часом у нас було мало ігор на такому рівні. Попереду ще дуже багато роботи. Але не можна говорити, що все вже закінчено. Ми будемо намагатися поліпшити свою гру, але сьогодні у нас було повернення в реальний світ", – сказав Сульшер в ефірі BT Sport.