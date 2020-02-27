Сульшер признался, что поможет Манчестер Юнайтед пробиться в Лигу чемпионов

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер стремится к скорейшему возвращению клуба в Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед – великий клуб, у нас все в порядке с финансами. Но, конечно, чем дольше остаешься без Лиги чемпионов, тем больше страдаешь. Нам необходимо вернуться в Лигу чемпионов, в том числе по финансовым причинам. Дополнительные средства помогут клубу.

Ван Перси назвал форварда, который сможет вывести Манчестер Юнайтед на новый уровень

Пока же нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Далее будет матч Лиги Европы, а потом мы играем в АПЛ и Кубке Англии", – цитирует Сульшера издание Four-Four-Two.

Напомним, сегодня, 27 февраля, "красные дьяволы" в матче 1/16 финала Лиги Европы будут принимать Брюгге. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

В чемпионате Англии Манчестер Юнайтед после 27 туров набрал 41 очко и занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда