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Сульшер признался, что поможет Манчестер Юнайтед пробиться в Лигу чемпионов

17:14 51 Читати українською
Сульшер признался, что поможет Манчестер Юнайтед пробиться в Лигу чемпионов
Уле Гуннар Сульшер (слева) / Твиттер ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер стремится к скорейшему возвращению клуба в Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед – великий клуб, у нас все в порядке с финансами. Но, конечно, чем дольше остаешься без Лиги чемпионов, тем больше страдаешь. Нам необходимо вернуться в Лигу чемпионов, в том числе по финансовым причинам. Дополнительные средства помогут клубу.

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Пока же нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Далее будет матч Лиги Европы, а потом мы играем в АПЛ и Кубке Англии", – цитирует Сульшера издание Four-Four-Two.

Напомним, сегодня, 27 февраля, "красные дьяволы" в матче 1/16 финала Лиги Европы будут принимать Брюгге. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

В чемпионате Англии Манчестер Юнайтед после 27 туров набрал 41 очко и занимает пятую строчку турнирной таблицы.

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Теги
Англия Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольные финансы Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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