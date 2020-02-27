Сульшер зізнався, що допоможе Манчестер Юнайтед пробитись у Лігу чемпіонів

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер прагне якнайшвидшого повернення клубу в Лігу чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед – великий клуб, у нас все в порядку з фінансами. Але, звичайно, чим довше залишаєшся без Ліги чемпіонів, тим більше страждаєш. Нам необхідно повернутися у Лігу чемпіонів, у тому числі з фінансових причин. Додаткові кошти допоможуть клубу.

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Поки ж нам потрібно зосередитися на наступній грі. Далі буде матч Ліги Європи, а потім ми граємо в АПЛ і Кубку Англії", – цитує Сульшера видання Four-Four-Two.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, "червоні дияволи" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи прийматимуть Брюгге. Перша зустріч завершилась бойовою нічиєю 1:1.

У чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед після 27 турів набрав 41 очко і посідає п’яту сходинку турнірної таблиці.

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