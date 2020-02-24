Ван Перси назвал форварда, который сможет вывести Манчестер Юнайтед на новый уровень

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Робин ван Перси поделился мыслями относительно потенциального голеадора "красных дьяволов".

"Кого должен купить Юнайтед? Эдинсона Кавани. Я бы точно выбрал Кавани. Он в хорошей форме, это проверенный бомбардир, голевая машина, он доказал это в Наполи, в ПСЖ и в сборной Уругвая.

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С ним в старте вы получите 25 голов за сезон. Я смотрел, как он действует, я играл против него – это правильный нападающий. Он живет забитыми мячами, так что я бы выбрал его", – сказал ван Перси в комментарии изданию Sportbible.

Напомним, во вчерашнем матче против Бордо уругвайский форвард Эдинсон Кавани забил свой 200-й гол за ПСЖ, став первым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение. Для этого ему понадобилось 298 матчей.

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